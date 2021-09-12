12.09.2021 (13:30)

ВДВ на учениях Запад-2021 впервые применили навесной огонь из БМД

Военнослужащие Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ в ходе учений "Запад-2021" впервые применили навесной огонь из вооружения своих боевых машин десанта БМД-4М для уничтожения пунктов управления дронами противника.

Стрельба с закрытых позиций - стандартный метод ведения огня для самоходных артиллерийских установок. Артиллеристы не видят противника, снаряд летит навесом по координатам, установленным разведкой. Ранее ВДВ никогда не применяли такую тактику с использованием БМД.

"На полигоне Струги Красные в ходе учений "Запад" десантники отработали новый элемент тактического боя: в ходе проведения практических действий десантники выполнили огневое поражение условного противника с закрытых огневых позиций из боевых машин десанта нового поколения БМД-4М".

Огонь с закрытых позиций вёлся по пунктам управления беспилотниками условного противника. При этом разведданные для боевых машин передали беспилотники десантников типа "Орлан".

БМД-4М оснащена 100-мм пушкой 2А70, которая позволяет вести стрельбу осколочно-фугасным снарядом на максимальную дальность до 6,5 километра.

Также подразделения ВДВ совершили 100-километровый марш на полигон, преодолев участки зараженной местности и минно-взрывных заграждений. В ходе движения огнем из вооружения машин БМД-4М, бронетранспортеров "Ракушка" и из стрелкового оружия десантники отразили нападение группы незаконного вооруженного формирования условного противника. Затем на полигоне десантники выполнили рейд в тыл условного противника, блокировали и уничтожили базы "боевиков".

Совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Белоруссии проходят раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств. Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября на 14 полигонах, расположенных на территории РФ, в акватории Балтийского моря, а также на Белоруссии.

Всего в маневрах "Запад-2021" примет участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября.

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