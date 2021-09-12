12.09.2021 (12:50)

В ходе ССУ «Запад-2021» экипажи самолетов и вертолетов ВКС РФ и ВВС и войск ПВО ВС РБ уничтожили командные пункты противника

В Брестской области на территории 230 общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в ходе совместного стратегического учения Вооруженных Сил России и Белоруси «Запад-2021» экипажи самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России и ВВС и ПВО Республики Беларусь нанесли удары по ключевым объектам условного противника.

По замыслу маневров прикрытие обороняющихся подразделений осуществила авиация из положения дежурства в воздухе в составе вертолетов Ми-24 50 САБ ВВС и войск ПВО ВС РБ и вертолетов Ка-52 армейской авиации ВС РФ.

Самолеты дальней авиации Ту-22М3 Воздушно-космических сил РФ нанесли удар и уничтожили пункты управления армейского корпуса противника. Сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3 способен поражать цели на удалении до 7.500 километров от аэродромов базирования. Может оснащаться бомбовым вооружением; ракетами общего назначения, а также противорадиолокационными и противокорабельными ракетами. Пушечное вооружение самолета имеет скорострельность 4.000 выстрелов в минуту.

Для обнаружения и подавления системы ПВО противника действовала группа в составе четырех самолетов Су-34 ВС РФ. Эскадрилья уничтожила средства ПВО противника на стартовых позициях, нанеся огневое поражение осколочно-фугасными бомбами.

Для нанесения максимального поражения наступающему противнику была применена ударная группа в составе самолетов Су-25 и Як-130 116 штурмовой авиационной базы ВВС и войск ПВО ВС РБ, которая выполнила бомбометание по колоннам бронетехники противника.

Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября сего года.

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