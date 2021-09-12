12.09.2021 (12:30)

Инженерные подразделения ВС РФ остановили многорядным огненным валом контратаку условного противника в ходе ССУ «Запад-2021»

В Брестской области на территории 230 общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в ходе совместного стратегического учения Вооруженных Сил России и Белоруси «Запад-2021» инженерные подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации и Республики Беларусь остановили контратаку бронетехники условного противника применив многорядный огненный вал.

По замыслу маневров условный противник предпринял попытку провести контратаку на оборонительные порядки войск. Силами инженерно-саперного подразделения 1 танковой армии был произведен каскадный подрыв многорядного огненного вала протяженностью 400 м. Огненный вал – это искусственная огневая завеса, создаваемая при помощи зажигательных веществ на пути движения противника. Представляет собой площадь, залитую вязкой горючей жидкостью с зажигательным веществом, обладающим плохой впитываемостью в землю, мало летучим и испаряющимся с трудом. Действие основано на создании высокотемпературного поля.

На соседнем направлении силами инженерных войск ВС РБ был произведен подрыв противотанкового рва на заранее спланированном рубеже протяженностью 400 м.

В дальнейшем для беспрепятственного продвижения наступающих войск подразделениями инженерных войск ВС РБ и РФ установками разграждения УР-77, УР-83П осуществили проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях условного противника взрывным способом. Что способствовало нанесению контрудара группировкой войск условному противнику.

Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября сего года.

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