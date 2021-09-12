12.09.2021 (12:10)

Объединенный тактический десант освободил населенный пункт от НВФ в ходе ССУ «Запад-2021» в Беларуси

На территории Республики Беларусь в Брестской области на территории 230 общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» совместного стратегического учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021» военнослужащие воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, сил специальных Вооруженных Сил Республики Беларусь и воздушно-десантных войск Республики Казахстан освободили населенный пункт захваченный условным незаконным вооруженным формированием.

По легенде учений условный противник захватил населенный пункт и закрепился в строениях. Руководством группировки принято решении о применение тактического десанта для освобождения населенного пункта. Руководством группировки было принято решение о применении тактического десанта для освобождения населенного пункта.

Для полного окружения НВФ в условном населенном пункте подразделения блокирования на БМД-4 выдвинулись на указанный рубеж с задачей не допустить выхода вооруженных лиц.

Передовой отряд ударного мобильного эшелона десантировался с вертолетов Ми-8 беспарашютным способом. Высадка десантников Российской Федерации осуществлялась с использованием специальных канатов и спусковых устройств. Такой способ является основным для десантных групп при ведении боя в городе и на местности, рельеф которой не позволяет выполнить посадку вертолета. При этом с вертолета Ми-8 такого типа одновременно могут десантироваться 5 человек.

Десантно-штурмовые подразделения при авиационной поддержке ударных вертолетов Ка-52 Воздушно-космических войск Россиии нанесли огневое поражение живой силе условного противника. Десантные подразделения уничтожили силы НВФ и зачистили условный н.п. Сдавшиеся в плен боевики НВФ концентрируются в фильтрационном пункте.

Всего в учении на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии будет участвовать до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превысит 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября сего года.

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