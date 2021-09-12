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12.09.2021 (14:20)

Пункт отбора на военную службу по контракту и военный комиссариат Тюменской области провели акцию «Тепло родного дома»

Накануне Дня Танкиста, в рамках проведения информационно-патриотической акции «Тепло родного дома», офицеры пункта отбора на военную службу по контракту г. Тюмени, военного комиссариата Тюменской области совместно с Центром патриотического воспитания «Достойный Выбор» посетили гвардейскую танковую дивизию Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области.

В воинских частях дивизии проходит службу как по контракту, так и по призыву большое количество тюменцев. Делегация посетила места проживания, ознакомилась с бытовыми условиями и возможностями проведения досуга военнослужащих в пункте постоянной дислокации и в полевых условиях. Ребята из Тюменской области получили сладкие подарки, пообщались с земляками и рассказали о своей службе.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Военный комиссариат , Контрактник , Призывник , Военная служба по призыву , Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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