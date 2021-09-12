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12.09.2021 (14:00)

Командир российской военной базы в Таджикистане наградил танкистов ведомственными медалями

В Таджикистане командир 201-ой российской военной базы полковник Сергей Горячев по случаю празднования Дня танкиста наградил военнослужащих танкового батальона ведомственными медалями.

Мероприятие начались с торжественного митинга, в ходе которого военнослужащие под мелодию военного оркестра возложили цветы и венки к памятнику танка Т-54. Наиболее отличившиеся танковые экипажи в совместном тактическом учении, которое состоялось в августе на полигоне Харб-Майдон, Сергей Горячев наградил медалями «За отличие в военной службе» I, II и III степеней. Всего награды получили 10 военнослужащих.

«Сегодня воины-танкисты отмечают свой профессиональный праздник – День танкиста. Он был учрежден после окончания Второй мировой войны для ознаменования больших заслуг механизированных и бронетанковых войск в разгроме противника и за ратный труд в мирные дни. Пусть у всех танкистов будет крепкая броня, надежный тыл и стальное здоровье!», – пожелал командир соединения полковник Сергей Горячев.

Для детей в честь праздника был организован статический показ военной техники и стрелкового оружия, находящегося на вооружении военной базы. Каждый желающий ребёнок мог занять штатное место командира боевого танка Т-72, а также механика-водителя или наводчика-оператора.

Завершилось праздничное мероприятие концертом военного оркестра и выступлением музыкальной группы 201-ой военной базы «Южный форпост».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии , Таджикистан
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