12.09.2021 (13:40)
В День танкиста в подмосковном парке «Патриот» открыли памятник «Танкистам»
В День танкиста в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия памятника «Танкистам».
В официальной части мероприятия приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны России, военнослужащие видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также ветераны автобронетанковой службы и танковых войск.
Решение установить монумент в парке «Патриот» обусловлено расположением здесь, в советское время, автотракторотанкодрома Управления мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии,
в настоящее, музейного комплекса.
Монумент навсегда увековечит память о выдающихся танкистах, их вкладе в историю создания и становления танковых войск, а также разработку, испытание и принятие на вооружение автобронетанковой техники.
Скульптура подготовлена российским скульптором, членом Московского союза художников Виталием Шановым, получившим мировую известность после создания памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, мемориалам «Неизвестному солдату» в 12 городах России, памятника Подвигу врачей и медсестёр в годы Великой Отечественной войны в Туле, а также создания скульптурных композиций Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
День танкиста установлен в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей
в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой.