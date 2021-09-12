Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.09.2021 (13:40)

В День танкиста в подмосковном парке «Патриот» открыли памятник «Танкистам»

В День танкиста в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия памятника «Танкистам».
В официальной части мероприятия приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны России, военнослужащие видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также ветераны автобронетанковой службы и танковых войск.
Решение установить монумент в парке «Патриот»  обусловлено  расположением здесь, в советское время, автотракторотанкодрома Управления мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии,
в настоящее, музейного комплекса.
Монумент навсегда увековечит память о выдающихся танкистах, их вкладе в историю создания и становления танковых войск, а также разработку, испытание и принятие на вооружение автобронетанковой техники.
Скульптура подготовлена российским скульптором, членом Московского союза художников Виталием Шановым, получившим мировую известность после создания памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, мемориалам «Неизвестному солдату» в 12 городах России, памятника Подвигу врачей и медсестёр в годы Великой Отечественной войны в Туле, а также создания скульптурных композиций Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.
День танкиста установлен в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей
в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев поздравил воинов-танкистов на учении «Запад-2021» с профессиональным праздником
В Подмосковье в День танкиста личный состав Таманской мотострелковой дивизии ЗВО чествуют своих победителей танкового биатлона «АрМИ-2021»
В честь 75-летия танковых войск в Санкт-Петербурге состоялся полуденный орудийный выстрел
Командующий войсками ЮВО поздравил ростовчан с Днем города, передав исторические Боевые знамена Главному храму ЮВО

Метки:
Парк Патриот , Памятники , Праздники , Торжественные церемонии
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false