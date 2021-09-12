12.09.2021 (13:40)

В День танкиста в подмосковном парке «Патриот» открыли памятник «Танкистам»

В День танкиста в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» состоялась торжественная церемония открытия памятника «Танкистам».

В официальной части мероприятия приняли участие представители центральных органов военного управления Минобороны России, военнослужащие видов и родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также ветераны автобронетанковой службы и танковых войск.

Решение установить монумент в парке «Патриот» обусловлено расположением здесь, в советское время, автотракторотанкодрома Управления мотомеханизации Рабоче-крестьянской Красной армии,

в настоящее, музейного комплекса.

Монумент навсегда увековечит память о выдающихся танкистах, их вкладе в историю создания и становления танковых войск, а также разработку, испытание и принятие на вооружение автобронетанковой техники.

Скульптура подготовлена российским скульптором, членом Московского союза художников Виталием Шановым, получившим мировую известность после создания памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, мемориалам «Неизвестному солдату» в 12 городах России, памятника Подвигу врачей и медсестёр в годы Великой Отечественной войны в Туле, а также создания скульптурных композиций Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации.

День танкиста установлен в ознаменование больших заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны, а также за заслуги танкостроителей

в оснащении Вооружённых Сил бронетанковой техникой.

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