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12.09.2021 (13:20)

Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев поздравил воинов-танкистов на учении «Запад-2021» с профессиональным праздником

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) Герой России генерал-полковник Александр Журавлёв поздравил танковые экипажи стран – участниц совместного стратегического учения «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области с профессиональным праздником.

«От всей души поздравляю воинов – танкистов с профессиональным праздником. Он был учрежден 75 лет Указом Президиума Верховного Совета СССР в честь разгрома немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Сегодня мы свято чтим подвиг наших дедов и прадедов. Я желаю вам профессионального и карьерного роста, здоровья и, конечно же, продемонстрировать все свои знания, навыки и умения на сегодняшнем учении», - сказал генерал-полковник Александр Журавлёв на торжественном построении личного состава, задействованного в учении «Запад-2021».

Также для танкистов на сцене полевого клуба выступили творческие коллективы гарнизона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии
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