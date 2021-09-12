12.09.2021 (13:00)

В Подмосковье в День танкиста личный состав Таманской мотострелковой дивизии ЗВО чествуют своих победителей танкового биатлона «АрМИ-2021»

В Подмосковье личный состав Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа в День танкиста чествуют своих победителей танкового биатлона Армейских Международных игр-2021.

В подмосковном Алабино военнослужащие танкового объединения ЗВО - командир танка старший сержант Сергей Александров, Механик-водитель старшина Антон Крицкий, наводчик-оператор старшина Максим Дмитров в составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации одержали победу в танковых состязаниях.

«Волнения были, когда готовились, а потом уже всё воспринималось как должное, всё шло своим чередом. Самое для меня сложное – это когда стоишь перед танком и ждёшь, время тянется и тянется. А когда нам передали эстафету, и ты уже прыгнул в танк, уже совсем другая ситуация, ты вникаешь в машину, в стрельбу, уже не замечаешь, что вокруг происходит», - поделился своими воспоминаниями старший сержант Сергей Александров.

В ходе праздничного построения на плацу военной базы командир соединения пожелал всем военнослужащим танковых подразделений добиться успехов в своей профессиональной деятельности, так как это сделал наш танковый экипаж на «АрМИ-2021».

В завершении праздничной церемонии особо отличившимся в боевой подготовке танкистам дивизии были вручены медали, грамоты и ценные подарки.

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