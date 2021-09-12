12.09.2021 (12:40)

В честь 75-летия танковых войск в Санкт-Петербурге состоялся полуденный орудийный выстрел

В честь 75-летия со дня празднования «Дня танкиста» произведен полуденный орудийный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Почётное право произвести выстрел было предоставлено депутату законодательного собрания Ленинградской области генерал-полковнику в отставке Лабутину Павлу Алексеевичу.

Павел Алексеевич закончил Ульяновское высшее танковое училище, Академию бронетанковых войск, Академию Генерального штаба, прошел все командные должности от командира танкового взвода до начальника штаба Ленинградского военного округа.

Праздник «День танкиста» был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил страны бронетанковой техникой.

История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. А с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск. На современном этапе развития, в рамках исполнения государственного оборонного заказа, ежегодно осуществляется обновление танкового парка.

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