12.09.2021 (12:20)

Командующий войсками ЮВО поздравил ростовчан с Днем города, передав исторические Боевые знамена Главному храму ЮВО

12 сентября в День Города воинской славы Ростова-на-Дону на площади Главного храма Южного военного округа (ЮВО) святого Георгия Победоносца состоялась торжественная церемония передачи боевых знамен соединений Красной Армии, принимавших участие в освобождении столицы Дона от немецко-фашистских захватчиков.

Почетный караул провел ритуал демонстрации боевых знамен 339-й стрелковой Таманско-Бранденбургской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в августе 1941 года из уроженцев Ростовской области и 347-й стрелковой Мелитопольской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, сформированной в августе 1941 года.

Также Главному храму ЮВО будут переданы копии Боевого знамени Краснознаменного Северо-Кавказского военного округа, сформированного 4 мая 1918 года, и копия Знамени ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа, сформированного 20 сентября 2010 года.

Участников праздничного мероприятия приветствовал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Знаменательно, что в День города мы торжественно передаем исторические боевые знамена стрелковых дивизий, освобождавших Ростов-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков. Уверен в том, что реликвии прославленных 339-й и 347-й стрелковых дивизий, боевые знамена военного округа займут достойное место в Главном Храме нашего округа для сохранения памяти и увековечения подвига советского народа и его доблестных Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной войны», - отметил командующий войсками ЮВО.

Кроме того в этот день состоялось освящение главного колокола – благовестника Главного храма ЮВО святого Георгия Победоносца.

Торжества сопровождались праздничной концертной программой. Для горожан военнослужащие ЮВО развернули выставку образцов вооружения и военной техники, передвижную выставку Военно-исторического зала дома офицеров ЮВО, посвященную боевой летописи 339-й и 347-й стрелковых дивизий и выставку артефактов времен Великой Отечественной войны.

На полевых кухнях военные повара приготовили для всех желающих солдатскую кашу и донскую казачью уху.

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