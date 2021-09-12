12.09.2021 (12:00)

В Военно-медицинском музее открылась выставка «Легенда спортивной медицины. О.М. Белаковский»

В Военно-медицинском музее в городе Санкт-Петербурге открылась выставка «Легенда спортивной медицины. О.М. Белаковский». Это жизнь выдающегося человека, история великих побед и знаменитых спортсменов, рассказ о природе человеческой души, истоках мужества и спортивном характере. Выставка – взгляд на спорт изнутри, история борьбы на арене и в жизни, в центре которой фигура врача, скрытая от глаз болельщика, но во многом предопределяющая спортивные результаты.

Интерактивная часть выставки позволит почувствовать себя на спортивной арене: поднесите шайбу к нужному кругу вбрасывания, чтобы восстановить жизненный путь спортивного врача и разобраться в предназначении экспонатов. В «калейдоскопе событий» раскроются процессы лечения и восстановления спортсменов, этапы достижения спортивных результатов, запечатлённые в фотоснимках той поры.

В рамках открытия выставки прошла презентация фотоальбома «Врач поколения победителей. История жизни в фотографиях» и «Олег Маркович Белаковский. Дневники и письма легендарного спортивного врача»

На выставке спортивный инвентарь и медицинское оборудование дополняются сведениями из дневников врача, хранящихся в фондах музея.

Напомним, что 6 сентября 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося представителя отечественной медицины – Олега Марковича Белаковского.

Справочно:

Олег Белаковский (1921-2015) – участник Великой Отечественной войны, спортивный врач, с 1955 года – участник подготовки ведущих спортсменов сборных команд, ЦСКА по футболу и хоккею с шайбой. В качестве врача несколько раз становился Олимпийским чемпионом, чемпионом Мира и Европы.

О.М. Белаковский в юношеские годы играл вратарём в футбол и хоккей с мячом за команды Сестрорецка и Ленинграда. Он не понаслышке знал, что такое большой спорт и, по личному признанию, всегда в душе оставался спортсменом. Поэтому ему в полной степени был присущ спортивный характер, природу которого он исследовал в течение всей своей жизни. Его жизненный путь – одновременно путь и врача, и спортсмена. Олег Белаковский трудился в период расцвета отечественного футбола и хоккея, он работал с выдающимися игроками и тренерами: В.М. Бобровым, В.Б. Харламовым, В.А. Третьяком, А.В. Тарасовым и др. Истории их взаимоотношений, лечения и восстановления, представленные на выставке, позволяют увидеть цену знаменитых спортивных успехов и роль, которую сыграла Выставочный проект – спортивная арена, на которой разыгрываются судьбы О.М. Белаковского и известных спортсменов, события истории отечественного спорта и спортивной медицины.

Выставка продлится до апреля 2022 г.

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