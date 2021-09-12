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12.09.2021 (10:20)

Подразделения противовоздушной обороны Балтийского флота отразили авиационный удар условного противника в ходе ССУ «Запад-2021»

Боевые расчеты противовоздушной обороны Балтийского флота (ПВО БФ) совместно с кораблями отработали комплекс практических задач по отражению авиационного удара условного противника.

В рамках проведения учения боевые расчеты совершили марши в назначенные районы, где выполнили оперативное развертывание зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 в боевой порядок в районах прикрытия с целью обнаружения и уничтожения воздушных и баллистических целей, представленных реальными мишенями. 

Воздушная обстановка в районе прикрытия была осложнена массированными налетами истребителей-бомбардировщиков Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24 и военно-транспортных самолетов Ан-26, имитирующих действия условного противника во всем диапазоне высот и скоростей.  В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов ПВО осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы.

В ходе учения условный противник наносил авиационный удар с плотностью до семи целей в минуту. Для отражения удара крылатых ракет в воздух по тревоге были подняты истребители Су-27 морской авиации флота. Экипажи самолетов в ходе воздушного боя успешно уничтожили все цели с применением авиационных средств поражения. С земли самолеты условного противника были уничтожены залпом ракет зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400 – боевые расчеты произвели электронные пуски по воздушным целям.

Экипажи кораблей Балтийского флота, задействованные в дежурстве по ПВО, также произвели электронные пуски по воздушным мишеням.

Всего в учении было задействовано около более 10 самолетов. Группировку корабельных и наземных сил представляли четыре ракетных дивизиона систем ПВО С-300 и С-400, а также семь кораблей Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ССУ «Запад-2021» , Балтийский флот , ПВО , Боевая подготовка
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