12.09.2021 (10:45)

Авиация Ленинградского объединения ВВС и ПВО отразила воздушное нападение условного противника в ходе учения «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» авиация Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа успешно отразила воздушное нападение условного противника.

По замыслу учения было разыграно более 10 тактических эпизодов по перехвату в небе воздушных целей, а также уничтожению на земле боевой техники и инженерных укреплений условного противника.

В роли «противника» выступали опытные экипажи сверхманёвренных истребителей Су-35С, многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, военно-транспортных самолётов, вертолетов армейской авиации армейской авиации Ми-8, Ми-28 «Ночной охотник», Ка-52, Ми-35.

Поднятые в воздух с оперативных аэродромов истребители Су-30СМ и МиГ-31БМ, получив целеуказание, осуществили наведение на цели противника и провели воздушные бои, в которых условно уничтожили большую часть авиации, участвующей в массированном авиационном ударе.

Всего лётчики уничтожили более 40 аэродинамических целей, имитирующих крылатые ракеты и самолёты условного противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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