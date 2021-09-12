12.09.2021 (10:30)

Летчики ЦВО провели тренировку по аварийному покиданиу летательного аппарата

Летчики армейской авиации Центрального военного округа тренировались в покидании вертолетов в случае аварийной ситуации.

В ходе тренировки инструкторы давали различные вводные по различным аварийным ситуациям, такие как: поломка хвостовой балки вертолета и т.д. Задача экипажей – за кратчайшее время принять правильное решение на вынужденное покидание летательного аппарата, либо принимал меры к посадке и сохранению авиационной техники.

Кроме того, летчики выполнили прыжки с парашютом с отработкой навыков по управлению и пилотированию парашютом во время аварийного покидания летательных аппаратов, а также в случае катапультирования.

В тренировке было задействовано около 20 человек летного состава, а также инструкторы и укладчики парашютов.

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