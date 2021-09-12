12.09.2021 (10:15)

Юнармейцы посетили экспозицию, посвященную Уральскому добровольческому танковому корпусу

Юнармейский отряд одной из школ Екатеринбурга в День танкиста посетили экспозицию, посвященную Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Региональная общественная организация «Ветераны военной контрразведки» провели для юнармейцев экскурсию в ДК Железнодорожников. Кроме этого, для ребят провели лекцию о боевом пути танкового корпуса.

Добровольное российское детско-юношеское движение "Юнармия" создано в 2016 году. Оно возродило добрые традиции молодежных организаций и сегодня объединяет более 861 тысячи детей и подростков со всей России. Вступить в Юнармию может любой желающий с 8 до 18 лет.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице