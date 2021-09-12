12.09.2021 (09:45)
В День танкиста в Екатеринбурге открылась выставка современных и исторических танков
Линейку современных танков Центрального военного округа, а также исторические образцы были выставлены на площадке крупнейшего на Урале музейного комплекса под Екатеринбургом в рамках празднования Дня танкиста.
Во главе выставки легендарный танк Т-34, за ним легкий танк Т-70, колесно-гусенечный БТ-7, рядом с ними современные образцы Т-72 различной модификации, а также серийный танк советской армии с газотурбинной силовой установкой Т-80. Всего более десятка бронированной техники показали гостям выставки. Кроме того, на выставке был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где каждый желающий мог ознакомиться с перечнем военно-учетных специальностей и воинских частей, предлагаемых в качестве будущего места службы.
День танкиста учрежден в 1946 году и отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Свое начало он берет от парада-марша гвардейской танковой Кантемировской дивизии, прошедшего на Красной площади и ставшего первым официальным празднованием Дня танкиста.
Праздник включен в перечень профессиональных праздников ВС РФ.