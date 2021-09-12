12.09.2021 (09:30)

Танкисты ЮВО в Южной Осетии в канун Дня танкиста уничтожили бронетехнику «противника» с помощью беспилотных систем

Танкисты 4-й российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Южной Осетии, в канун своего профессионального праздника уничтожили бронетехнику условного противника во время учебного боя с применением беспилотной авиации.

На горном полигоне Дзарцем разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили цели и передали их координаты танкистам. Экипажи танков Т-72Б в движении уничтожили технику условного противника на дальностях до 1,5 тыс. м.

Каждый танковый взвод поэтапно поражал мишени, имитирующие тяжелую бронированную технику, противотанковые расчёты и гранатомётчиков. После выполнения стрельбы танкисты ставили дымовую завесу и совершали скрытный уход от ответного удара. Воздушная разведка целей и корректирование огня осуществлялись при помощи беспилотников.

В этапе боевой стрельбы батальонного тактического учения приняли участие около 700 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 80 единиц боевой и специальной техники.

В ЮВО проводится одно полковое и четыре двусторонних батальонных тактических учений на общевойсковых полигонах, расположенных на Ставрополье, в Ростовской области, Чеченской республике, Волгоградской области и Крыму. В них принимает участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации.

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