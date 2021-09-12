12.09.2021 (09:00)

Командующий войсками ЮВО поздравил танкистов с профессиональным праздником

12 сентября свой профессиональный праздник отмечают танкисты Южного военного округа (ЮВО). В частях и соединениях танковых войск состоялись культурно-досуговые мероприятия и торжественные построения, посвященные 75-летию со дня образования танковых войск.

Наиболее отличившиеся военнослужащие были награждены грамотами, ценными подарками и ведомственными наградами.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников поздравил воинов-танкистов, ветеранов танковых войск, гражданский персонал с профессиональным праздником: «Примите наши искренние пожелания всему личному составу танковых подразделений войск округа крепкого здоровья, счастья и благополучия, бодрости и оптимизма, дальнейших успехов в нелегком ратном труде на благо нашей Родины».

«Сегодня личный состав Южного военного округа достойно продолжает боевые традиции отцов и дедов, настойчиво совершенствует профессиональное мастерство и выучку, оставаясь основной ударной силой в составе Сухопутных сил, являя собой образец профессионализма и ответственности, честного и добросовестного отношения к исполнению долга по защите Отечества», – добавил генерал армии.

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