12.09.2021 (10:00)

БЛА «Орлан» навели артиллерию на высокомобильные группы противника на учении «Запад-2021» в Ленинградской области

Беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» обеспечили командный пункт артиллерии точными координатами целей для уничтожения условного противника на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».

По замыслу учения в ходе воздушной разведки военнослужащие выявили передовые подразделения наступающего противника на бронированных пикапах с пулеметами. Используя комплекс разведки, управления и связи «Стрелец» в связке с беспилотной авиацией, военнослужащие сумели точно навести расчеты артиллеристов на заданные цели.

Нанесение серии отсекающих ударов по наступающим группам условного противника позволило в кратчайшие сроки остановить наступление.

Применение новейших средств разведки и объективного контроля позволили в кратчайшие сроки поразить заданные цели и обеспечить контроль их поражения совместным штабам Российской Федерации и государств-партнеров.

В розыгрыше практических действий на полигоне «Кирилловский» приняло участие около 500 военнослужащих и более 80 единиц техники.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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