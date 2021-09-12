12.09.2021 (09:01)

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области 30 танковых экипажей ЗВО и артиллерийских расчетов провели боевые стрельбы в рамках ССУ «Запад-2021»

Около 30 танковых экипажей и артиллерийских расчетов из состава соединений и воинских частей 6-й общевойсковой армии Западного военного округа выполнили огневые задачи в едином оперативно-тактическом замысле совместного стратегического учения вооруженных сил российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» в Ленинградской области.

Общевойсковые подразделения огнем из боевых орудий нанесли поражение невидимым целям, расположенным на дальности около 6 километров, из закрытых огневых позиций, организовав разведку целей в ночных условиях.

Кроме того, на учении танкисты ЗВО применили боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе «танковую карусель», «кочующий танк» и «танк-разведчик».

В одном из эпизодов ССУ «Запад-2021» на полигоне «Лужский» принимают участие до 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной техники, в том числе 4 самолета и 10 вертолетов.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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