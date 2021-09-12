12.09.2021 (08:00)

В Белоруссии в рамках ССУ «Запад-2021» разведчики ЗВО применили разведывательные дроны

В Республике Беларусь на территории общевойскового полигона «Обуз-Лесновский» в ходе активной фазы совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» отдельная бригада разведки гвардейской танковой армии ЗВО применила разведывательные дроны для вычисления позиций условного противника, охраны и обороны объектов военного назначения.

В рамках проведения розыгрыша практических действий основного этапа учения подразделения разведки гвардейской танковой армии ЗВО применили 3 разведывательных дрона квадрокоптерного типа.

С помощью дронов разведчики составили подробную карту местности района нахождения условного противника. Во время выполнения боевой задачи летательные аппараты находились на высоте более 100 метров, что позволило обеспечить скрытность наблюдения и передачи целеуказаний огневым средствам для поражения целей.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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