12.09.2021 (08:51)
Более трехсот прыжков с парашютом выполнили спецподразделения ЦВО
Более трехсот прыжков с парашютом выполнили военнослужащие двух соединений специального назначения и подразделений войсковой разведки Центрального военного округа (ЦВО) за неделю.
Военнослужащие выполняли прыжки с парашютными системами «Мальва-24» и «Арбалет» из военно-транспортных вертолетов Ми-8 с высоты от 800 до 2000 метров.
ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.
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