12.09.2021 (08:43)

В соединениях и воинских частях ВВО в Забайкалье состоялись праздничные мероприятия посвященные Дню танкиста

На мемориале «Боевой и трудовой славы Забайкальцев» состоялся торжественный митинг, посвященный 75-летию празднования Дня танкиста. В нем приняли участие офицеры и личный состав штаба и воинских частей общевойсковой армии военного округа, военнослужащие военного оркестра и роты почетного караула, ветераны военной службы, а также представители администрации Забайкальского края и города Чита. К установленному в качестве памятника легендарному танку Т-34 участники митинга возложили венки и цветы.

Торжественные мероприятия продолжились в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск. Здесь прошел традиционный «День открытых дверей» с обширной программой праздника. Для гостей прославленного учебного соединения ВВО были представлены экспозиция «Партизанской деревни», выставка исторического оружия и боевой техники разных лет, а также экспонаты музея боевой славы. Помимо этого для военнослужащих, членов семей и гостей соединения в клубе состоялся праздничный концерт. Мероприятие началось с выноса Государственного флага и боевого знамени учебного центра. Особо отличившимся военнослужащим были вручены ведомственные награды и грамоты, ряду офицеров и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, были присвоены очередные воинские звания.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице