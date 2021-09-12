12.09.2021 (08:38)

Во Владивостоке стартовали чемпионаты Военно-Морского Флота по гребно-парусным видам спорта

Во Владивостоке на базе Водной станции спортивного центра морской и физической подготовки ФАУ МО РФ ЦСКА состоялась торжественная церемония открытия серии чемпионатов Военно-Морского Флота России (ВМФ) по гребно-парусным видам спорта.

Мероприятие прошло под руководством помощника Главнокомандующего ВМФ по физической подготовке капитана 1 ранга Алексея Пивачёва. Также с приветственным словом к военным морякам обратился Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В соответствии с планом основных мероприятий физической подготовки и спортивно-массовой работы Военно-Морского Флота на 2021 год, утвержденным Главнокомандующим ВМФ, в период с 11 по 20 сентября в акватории Амурского залива пройдут чемпионаты ВМФ по гребно-парусным видам спорта, куда входят гребля на шлюпках, гребно-парусное двоеборье, парусные гонки и дальнее спортивное плавание.

В соревнованиях примут участие около 80 человек в составе 15 команд, представляющих объединения и соединения ВМФ России, а также курсантов ТОВВМУ им. С. О. Макарова.

Обеспечение безопасности проведения всех спортивных мероприятий будут осуществлять военнослужащие Тихоокеанского флота с патрулированием на быстроходных лодках акватории проведения чемпионатов.

Кроме того, в главной базе Тихоокеанского флота в период с 21 по 30 сентября этого года состоятся чемпионаты Вооруженных сил России по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.

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