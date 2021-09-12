12.09.2021 (07:40)

Танкисты Северного флота встретили профессиональный праздник на учении в Арктике

Личный состав танкового батальона отдельной мотострелковой бригады Северного флота встретил профессиональный праздник – День танкиста на военном полигоне в Печенгском районе Мурманской области, где военнослужащие принимают участие в учении с арктической экспедиционной группировкой. В учении задействовано более 40 «арктических» танков Т-80БВМ.

Танкисты отрабатывают ведение обороны на Кольском операционном направлении во взаимодействии с сухопутными и береговыми войсками флота, а также подразделениями ВДВ.

Сегодня с профессиональным праздником танкистов поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он отметил достижения арктических танкистов в боевой подготовке и пожелал им крепкого здоровья и новых успехов в ратном труде.

В преддверии учения сил флота военнослужащие танкового батальона отдельной мотострелковой бригады отработали упражнения контрольных стрельб штатным снарядом, а также занятия по вождению.

Танкисты вели стрельбу из 125-мм пушки штатным снарядом по появляющимся и движущимся целям с ходу на расстоянии до 2000 метров, а также из крупнокалиберного пулемета «Корд» по наземным и воздушным целям. По условию выполнения упражнения каждому танковому экипажу дается три штатных артиллерийских выстрела, а также по 35 патронов к пулемету ПКТ.

Механики-водители преодолевали труднопроходимые участки, оборудованные искусственными и естественными препятствиями.

В ходе занятий у военнослужащих были проверены теоретические знания и практические навыки. Танковые экипажи выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу боевых машин из походного положения в боевое, по разведке и обнаружению целей, а также по сборке и разборке штатных пулеметов ПКТ и «Корд».



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