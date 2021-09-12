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12.09.2021 (07:22)

В Приморье на базе хранения бронетанковой техники ВВО состоялись торжественные мероприятия посвящённые Дню танкиста

На базе хранения бронетанковой техники Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 75-летнему юбилею профессионального праздника танкистов и танкостроителей - Дню танкиста.

На плацу части прошёл торжественный митинг, на котором к военнослужащим обратились командование части, представители ветеранских организаций и муниципалитета. Они пожелали танкистам успехов в ратном труде и защите Отечества. Ряд отличившихся военнослужащих были награждены медалями и почетными грамотами.

Кроме торжественных мероприятий, на территории части был организован день открытых дверей для жителей и гостей города Арсеньев. Все желающие смогли ознакомиться с современной и раритетной бронетехникой времен Великой Отечественной войны. Наибольший интерес у посетителей вызвали восстановленные коллективом части танки Т-34-85 и американский танк «Шерман», поставляемый советским воинам по Ленд-лизу в годы войны.

Кроме музея Боевой славы для гостей праздника выступил творческий воинский коллектив части с песнями военных лет. В ходе мероприятий особое внимание было уделено соблюдению санитарных требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

Накануне праздника состоялось открытие возведенного храма-часовни во имя святого воина Дмитрия Солунского. Храм возведён по инициативе военнослужащих воинской части при поддержке Арсеньевской епархии. Возведение храма-часовни велось с 2016 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Танковые войска , Восточный военный округ , Праздники
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