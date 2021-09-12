12.09.2021 (06:40)

В Забайкалье стартовал краевой военно-патриотический проект для школьников «Юнармейский марафон»

В Забайкальском крае стартовал краевой военно-патриотический проект для школьников «Юнармейский марафон», в рамках которого учащиеся из разных районов края вступают в ряды юнармейцев.

В ряды военно-патриотического движения было торжественно принято более 100 школьников, которые поклялись быть честными юнармейцами, следовать традициям доблести, отваги и взаимовыручки.

Выступавшие поздравили, рябят с торжественным моментом в их жизни, отметили важность патриотического воспитания в нашей стране и выразили уверенность, что сегодняшние юнармейцы будут с честью нести славу Российской армии.

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