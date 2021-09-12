12.09.2021 (07:05)

В Забайкальском крае состоялась тренировка среди пожарных расчётов соединения ПВО

В подразделениях и воинских частях соединения противовоздушной обороны (ПВО) армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае состоялась плановая тренировка внештатных пожарных расчётов. Мероприятие имело плановый характер.

В ходе тренировки расчёты внештатных пожарных команд по сигналу дежурных служб об условном возгорании объектов на территории административных, парковых и тыловых зон воинских частей, осуществили сбор, экипировку, получение материальных средств и выдвинулись в места возгораний.

В целях локализации условного возгорания было задействовано значительное количество противопожарного оборудования и специальных средств.

В тренировке принимали участие военнослужащие и гражданский персонал, ранее прошедший курсы специальной теоретической и практической противопожарной подготовки.

В проведении учебной тренировки приняли участие порядка 300 человек, включая военнослужащих и гражданский персонал, было задействовано свыше 30 единиц пожарной, военной и специальной техники.

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