Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.09.2021 (07:05)

В Забайкальском крае состоялась тренировка среди пожарных расчётов соединения ПВО

В подразделениях и воинских частях соединения противовоздушной обороны (ПВО) армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в Забайкальском крае состоялась плановая тренировка внештатных пожарных расчётов. Мероприятие имело плановый характер.

В ходе тренировки расчёты внештатных пожарных команд по сигналу дежурных служб об условном возгорании объектов на территории административных, парковых и тыловых зон воинских частей, осуществили сбор, экипировку, получение материальных средств и выдвинулись в места возгораний.

В целях локализации условного возгорания было задействовано значительное количество противопожарного оборудования и специальных средств.

В тренировке принимали участие военнослужащие и гражданский персонал, ранее прошедший курсы специальной теоретической и практической противопожарной подготовки.

В проведении учебной тренировки приняли участие порядка 300 человек, включая военнослужащих и гражданский персонал, было задействовано свыше 30 единиц пожарной, военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Пожарная безопасность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false