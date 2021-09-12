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12.09.2021 (05:48)

Военными инженерами ВВО перевезено через реку Большая Уссурка около 5 тысяч жителей Приморья

За время работы паромной переправы через реку Большая Уссурка военнослужащими инженерного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа перевезено порядка 5 тысяч жителей Приморья и более 4,5 тысячи единиц автомобильной техники.

Из-за разрушения опор пролетных строений деревянного моста через реку Большая Уссурка в связи с ледоходом и остановки на нем движения жителям трех населенных пунктов Приморья проходилось совершать объезд протяженностью свыше 180 км. Работа понтонной переправы значительно облегчила жизнь местных жителей.

На данный момент по  причине связанной со спадом уровня воды в реке, функционирование паромной переправы временно прекращено. Военные инженеры находятся в готовности возобновить работы.

Как сообщалось ранее, в мае по заявке правительства Приморского края и указанию командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-полковника Геннадия Жидко, военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье навели временную понтонную переправу через реку Большая Уссурка.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска
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