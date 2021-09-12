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12.09.2021 (06:00)

В Доме офицеров Белогорского гарнизона прошли праздничные мероприятия в честь Дня специалиста органов воспитательной работы

В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоялись тожественные мероприятия, посвященные  празднованию Дня специалиста органов воспитательной работы.

Открыл торжественное мероприятие и выступил с поздравительными словами, в честь военных специалистов воспитателей, командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик.

Благодарственными письмами от лица председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей был награжден ряд командиров соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО.

По завершении торжественной части, для участников мероприятия состоялся праздничный концерт. Со сцены, в исполнении заслуженных артистов культуры Дома офицеров, были исполнены военно-патриотические песни, а также композиции современных исполнителей. Творческие коллективы города Белогорска представили зрителям свои художественные номера.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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