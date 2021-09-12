12.09.2021 (06:00)
В Доме офицеров Белогорского гарнизона прошли праздничные мероприятия в честь Дня специалиста органов воспитательной работы
В Доме офицеров Белогорского гарнизона Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), состоялись тожественные мероприятия, посвященные празднованию Дня специалиста органов воспитательной работы.
Открыл торжественное мероприятие и выступил с поздравительными словами, в честь военных специалистов воспитателей, командующий Амурским общевойсковым объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик.
Благодарственными письмами от лица председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе за личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей был награжден ряд командиров соединений и воинских частей Амурского общевойскового объединения ВВО.
По завершении торжественной части, для участников мероприятия состоялся праздничный концерт. Со сцены, в исполнении заслуженных артистов культуры Дома офицеров, были исполнены военно-патриотические песни, а также композиции современных исполнителей. Творческие коллективы города Белогорска представили зрителям свои художественные номера.