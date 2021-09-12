12.09.2021 (07:22)

Корабли Балтийского флота и подразделения армейского корпуса продолжают выполнение учебно-боевых задач в море и на полигонах

В морских полигонах корабли Балтийского флота выполняют совместные боевые упражнения, среди которых артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы по надводным, морским и воздушным целям. Стрельбы выполняются экипажами в рамках корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, по ведению боя одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Попутно экипажами кораблей отрабатываются задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполняются глубинные бомбометания и минные постановки.

Одновременно с корабельными группировками на полигоне «Правдинский» в Калининградской области подразделения армейского корпуса Балтийского флота проводят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения боевых машины пехоты БМП-2 и БМП-3, танков Т-72Б3 и Т-72-БЗМ, самоходных артиллерийских установок, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника.

Боевые стрельбы проводятся в сложной тактической обстановке с использованием различных средств имитации противника и реальной боевой обстановки. С воздуха наземную группировку поддерживает морская авиация Балтийского флота, которая наносит удары по объектам условного противника бортовым вооружением.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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