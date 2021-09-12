12.09.2021 (03:05)

Войска (силы) БФ в рамках ССУ «Запад-2021» организовали оборону морского побережья и провели операцию по высадке морского десанта с участием морской пехоты Северного флота

На полигоне Хмелевка отработано ведение боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье. К учению были привлечены экипажи больших десантных кораблей, подразделения морской пехоты Балтийского и Северного флотов, а также морские пехотинцы Северного флота (СФ).

За действиями подразделений наблюдал главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов.

По легенде учения морским пехотинцам Северного флота была поставлена задача осуществить захват плацдарма и обеспечить высадку техники морского десанта для развития наступления вглубь незнакомой территории, которую согласно плану учения, обороняли морские пехотинцы Балтийского флота.

Перед началом высадки отряд кораблей огневой поддержки нанес артиллерийский удар по побережью, для подавления долговременных огневых точек, а также боевой техники и живой силы противоборствующей стороны. Далее поддержку высадки десанта оказали многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24 Балтийского флота.

На быстроходных лодках на берег были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники, обозначив его сигнальными фальшфейерами.

Непосредственно высадка десанта производилась с больших десантных кораблей «Королёв», «Минск», «Калининград» и «Оленегорский горняк». На плав вышло более 40 бронетранспортеров БТР-80 с личным составом подразделений соединения морской пехоты Северного флота. Непосредственно на побережье морская пехота с техникой высадилась с малых десантных кораблей на воздушной подушке «Мордовия» и «Евгений Кочешков».

На флотском полигоне морские пехотинцы СФ отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и нанесению ударов по обороняющимся силам.

В свою очередь, десантно-штурмовые подразделения морской пехоты Балтийского флота решали задачи по противодесантной обороне участка морского побережья.

Накануне личный состав десантно-штурмовых подразделений был поднят по тревоге, совершил марш в район предполагаемой высадки морского десанта условного противника и оборудовал позиции. Противодействуя силам высадки, они условно нанесли удары по «противнику» используя гранатомёты, бронетранспортеры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Нона», реактивные системы залпового огня «Град».

В общей сложности, в этом эпизоде учения с обоих сторон было задействовано 10 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения двух флотов, до 10 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота, более 200 единиц боевой техники, а также порядка 2000 военнослужащих.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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