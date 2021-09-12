12.09.2021 (06:20)

Экипажи самолетов ВКС и авиации ЗВО отработали нанесение массированного бомбового удара на авиационном полигоне под Смоленском в рамках ССУ «Запад-2021»

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил России и бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа отработали бомбометание на полигоне под Смоленском в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Летчики выполнили применение авиационных бомб по наземным целям, обозначающим бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника.

В ходе нанесения авиационного удара экипажи действовали в составе пар и звеньев. Боевое применение осуществлялось с высот около 1000 метров.

Истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолетов Су-30см Западного военного округа.

Всего в полетах на боевое применение было задействовано около 20 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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