12.09.2021 (05:00)

Инженеры и специалисты МТО ЗВО навели наплавной мост через реку Клязьма и обеспечили переправу мотострелковых подразделений в ходе ССУ «Запад-2021»

Инженерные подразделения Западного военного округа для совершения марша мотострелковыми подразделениями навели наплавной мост через реку Клязьма во Владимирской области на месте разрушенного условным противником мостового перехода в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

По замыслу учения условный противник разрушил коммуникации населенных пунктов, расположенных в данном районе. Используя тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2 подразделения инженерных войск восстановили переправу через реку, обеспечив дорожное движение.

Прикрытие действий инженерных подразделений от диверсионных групп условного противника обеспечили разведгруппы соединения ЗВО и звено ударных вертолетов армейской авиации Ми-28Н «Ночной охотник» 6-й армии ВВС и ПВО ЗВО.

В рамках учения отрабатывается полный перечень тактических действий в обороне с выполнением задач на различных ландшафтах местности, в населенных пунктах, как днем, так и ночью.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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