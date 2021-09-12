12.09.2021 (04:03)

Экипажи истребителей Су-35 авиации ЗВО перехватили высокоманевренные воздушные цели в ходе ССУ «Запад-2021»

В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» экипажи истребителей Су-35С Западного военного округа перехватили более 10 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ.

Летчики истребителей Су-30СМ Воздушно-космических сил выполняли полет на высотах более 10 тысяч метров, маневрируя и меняя траекторию полеты.

Каждый из самолетов условного противника был своеременно обнаружен расчетами радиотехнических войск ЗВО.

По команде дежурных сил по ПВО в воздух были подняты пары истребителей Су-35С с оперативного аэродрома в Рязанской области, которые выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 киломеров до самолетов условного противника.

Каждая их целей была перехвачена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Западного военного округа.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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