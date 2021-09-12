12.09.2021 (00:30)

Сегодня в Вооруженных Силах России отмечается «День танкиста»

В Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – «День танкиста», являющийся одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках.

В этом году традиционно во второе воскресенье сентября «День танкиста» отмечается в 75-й раз.

Этот праздник учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 г. в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, а также заслуг танкостроителей в оснащении Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой. История танковых войск берет свое начало в двадцатых годах прошлого столетия, когда, по заказу Главного броневого управления Красной Армии, на Сормовском заводе был создан и 31 августа 1920 года вышел на ходовые испытания первый отечественный танк. А с 1927 года было налажено серийное производство бронетанковой техники.

Танковые соединения, обладая большой огневой мощью, надежной бронезащитой и высокой маневренностью, по-прежнему остаются главной ударной силой Сухопутных войск.

На современном этапе развития, в рамках исполнения государственного оборонного заказа ежегодно осуществляется обновление парка танков. Предприятия оборонно-промышленного комплекса, поставляют подразделениям Сухопутных войск современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

В этом году в воинские части Сухопутных войск поступают более 240 современных и модернизированных танков: Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М «Прорыв».

Во всех танковых соединениях и воинских частях проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню танкиста.

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