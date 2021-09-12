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12.09.2021 (09:07)

Крымские школьники в селе Краснофлотское создали юнармейский отряд «Патриот»

В Краснофлотской школе Советского района Республики Крым 10 школьников дали клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству.

Школьники стали первыми членами, созданного в селе Краснофлотское, юнармейского отряда «Патриот». Отряд был создан по инициативе командования Черноморского флота и государственного учреждения дополнительного образования «Крымпатриотцентр».

Главной целью создания отряда является всестороннее развитие и совершенствование личности и индивидуальных качеств детей, воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

Также командование армейского корпуса Черноморского флота и руководство регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» в Республике Крым подписали соглашение о сотрудничестве с Краснофлотской средней школой Советского района. В рамках соглашения школе будет передано специальное оборудование и материальная база, необходимая для проведения занятий с будущими защитниками Отечества.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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