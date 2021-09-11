11.09.2021 (23:39)

В Татищевском соединении РВСН состоялось открытие памятника городам-героям Великой Отечественной войны

В Татищевском ракетном соединении состоялось торжественное открытие памятника городам-героям Великой Отечественной войны. Памятник стал олицетворением неразрывной связи поколений ратным трудом защищавших независимость Родины и дань уважения всем тем, кто стоял у истоков создания Ракетных войск стратегического назначения.

Памятник городам-героям, установленный в ракетном соединении, свидетельствует неразрывной связи поколений тех, кто стоял у истоков создания соединения и тем, кто сегодня посвятил себя делу беззаветного служения Отчизне.

Открытие прошло в день юбилея со дня образования ракетной таманской ордена Октябрьской революции краснознаменной дивизии им. 60-я СССР и в День города Аткарска, которому исполняется 241 год.

Ветеранов РВСН, гостей и военнослужащих поздравил командир Татищевского ракетного соединения полковник Михаил Гиносян.

После официальной части присутствующим были продемонстрированы показательные выступления подразделений охраны и разведки, а также организован статический показ вооружения и военной специальной техники ракетного соединения.

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