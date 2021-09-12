12.09.2021 (00:00)
Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста
ПРИКАЗ
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 сентября 2021 г. № 530
г. Москва
Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!
Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
12 сентября отмечается День танкиста. В 2021 году исполняется 75 лет с момента учреждения этого праздника в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистских захватчиков и большого вклада танкостроителей в оснащение Вооруженных Сил бронетанковой техникой.
Множество страниц ратной летописи нашего Отечества свидетельствует о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-танкистов. И в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и в послевоенное время они всегда демонстрировали свой высокий профессионализм, верность долгу и Родине.
Сегодня, как и прежде, благодаря труду инженеров и конструкторов оборонных предприятий наша страна занимает лидирующие позиции в области создания бронетанковой техники, а личный состав войск способен эффективно решать поставленные задачи в самых сложных условиях.
Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд.
Желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов на благо России!
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
генерал армии
С. Шойгу