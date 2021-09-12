12.09.2021 (00:00)

Министр обороны России поздравил военнослужащих, ветеранов и работников ОПК с Днем танкиста

ПРИКАЗ

МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 сентября 2021 г. № 530

г. Москва

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры!

Уважаемые работники предприятий оборонно-промышленного комплекса!

Дорогие ветераны!

12 сентября отмечается День танкиста. В 2021 году исполняется 75 лет с момента учреждения этого праздника в знак признания заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме фашистских захватчиков и большого вклада танкостроителей в оснащение Вооруженных Сил бронетанковой техникой.

Множество страниц ратной летописи нашего Отечества свидетельствует о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-танкистов. И в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и в послевоенное время они всегда демонстрировали свой высокий профессионализм, верность долгу и Родине.

Сегодня, как и прежде, благодаря труду инженеров и конструкторов оборонных предприятий наша страна занимает лидирующие позиции в области создания бронетанковой техники, а личный состав войск способен эффективно решать поставленные задачи в самых сложных условиях.

Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником! Благодарю за доблестную службу и ратный труд.

Желаю крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых успехов на благо России!

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

генерал армии

С. Шойгу

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