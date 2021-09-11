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11.09.2021 (22:30)

На Якорной площади Кронштадта прошла торжественная церемония посвящения в кадеты

В Кронштадте на Якорной площади состоялась торжественная церемония посвящения 80 пятиклассников в кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

Ребята поступили в учебное заведение в этом году. Обучение проходит с 5 по 11 класс. Воспитанники принесли клятву на верность Отчизне и получили личные ленты, которые повязали на бескозырку.

После приведения к Торжественному обещанию начальник КМКВК Довбешко Николай Васильевич поздравил обучающихся нового набора с высоким званием «Кадет».

80 воспитанников нового набора на церемонии получили ленточку на бескозырку и знак о принадлежности к Кронштадтскому морскому кадетскому военному корпусу. В креплении ленточек на головные уборы кадет приняли участие выпускники КМКВК текущего года и более ранних лет.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали помощник Главнокомандующего Военно-морским флотом по военному образованию капитан 1 ранга Валерий Ханькович, глава Администрации  Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, почетный кадет Кронштадтского морского кадетского корпуса, контр-адмирал Александр Спешилов, председатель совета старшин Санкт-Петербургского морского собрания - Председатель Санкт-Петербургского морского собрания Сергей Ирютин, выпускник Корпуса 2002 года капитан 2 ранга Михаил Фельдман. В адрес юных кадет от гостей прозвучали самые добрые слова и поздравления с этим памятным  для них событием.

В завершение церемонии все кадеты прошли торжественным маршем, а новый набор с почетными гостями сфотографировался у памятника адмиралу С.О. Макарову.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Кадетский корпус , Военное образование
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