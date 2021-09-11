11.09.2021 (18:36)

Дежурные силы военной полиции и военной автоинспекции обеспечивают безопасность и порядок проведения ССУ Запад-2021 в Калининградской области

Во время проведения этапов совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» в Калининградской области для обеспечения безопасности и правопорядка на полигонах и в местах проживания участников учений подразделения территориальных отделов военной полиции и ВАИ перешли на усиленный режим несения службы.

Более 10 патрулей, сформированных из основных подразделений, осуществляют дежурство, в том числе на служебных транспортных средствах.

Все передвижения военной техники, задействованной в мероприятиях на морском десантном полигоне «Хмелевка», полигоне «Правдинский» обеспечивают порядка 10 автомобилей и свыше 20 инспекторов 262 военной автоинспекции.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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