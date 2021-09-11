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11.09.2021 (09:01)

В канун Дня танкиста на базе хранения бронетанковой техники ВВО в Приморье состоялось торжественное открытие храма

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На территории базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа, дислоцированного в г. Арсеньев Приморского края, состоялось торжественное открытие возведённого храма-часовни во имя святого воина Дмитрия Солунского. Храм возведен по инициативе военнослужащих воинской части при поддержке Арсеньевской епархии. Мероприятие приурочено к 75-летнему юбилею профессионального праздника танкистов и танкостроителей - Дню танкиста.

Мероприятие началось с торжественного построения личного состава, во время которого командир воинской части подполковник Дмитрий Кащаев выступил с поздравительным словом: «Сегодня, в юбилейный День танкиста на Аллее славы части мы торжественно открываем храм, который мы построили всем миром при поддержке нашей церкви. Мы должны возрождать духовные традиции и верно служить Отечеству. Сегодня открывается новая страница истории нашего воинского коллектива».

После выступления состоялся Благодарственный молебен, который совершили клирики Арсеньевской епархии. Верующие военнослужащие и гости мероприятия поставили свечи и помолились за здравие родных и близких.

Возведение храма-часовни велось с 2016 года. Он изготовлен из дерева. В верхней части церковного сооружения имеется колокольная звонница. Храм будет открыт для посещения военнослужащих, членов их семей, а по православным праздникам для всех прихожан по предварительному согласованию.  

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Праздники , Восточный военный округ
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