11.09.2021 (17:51)

Топографы танкового объединения ЗВО апробировали новейшую программную систему «Калейдоскоп» в рамках ССУ «Запад-2021» в Беларуси

В Брестской области Республики Беларусь военнослужащие топографической службы гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа апробировали новейшую унифицированную программную систему трехмерной визуализации «Калейдоскоп» в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021».

Топографы танкового объединения воссоздали детальную модель местности с трехмерной визуализацией ландшафта местности. Новейшая программная система позволила смоделировать боевые действия союзных сил с условным противником. Система «Калейдоскоп» позволила военным топографам создать трехмерную визуализацию виртуального боевого пространства для более точной оценки обстановки на поле боя и более оперативного принятия решений командованием объединения.

Всего за время учения топографы танкового объединения создали более 50 специальных карт, трехмерных моделей местности и фотосхем. Военные топографы обеспечивают топогеодезической подготовкой артиллерийские подразделения, применяя топопривязчик 1Т134М. Военнослужащие топографической службы оперативно привязывают огневые позиции к местности и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии с более высокой точностью.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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