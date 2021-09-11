11.09.2021 (17:34)

На ССУ «Запад-2021» будет отработана система экстренной эвакуации и ремонта военной техники в полевых условиях

В рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на территории полигона «Мулино» в Нижегородской области развернуты полевые пункты по ремонту и восстановлению техники.

Подразделениями МТО в ходе учения будут отработаны вопросы ведения технической разведки, практических действий ремонтно-эвакуационных и эвакуационных групп, организации зарядки и обслуживания кислотных и щелочных аккумуляторных батарей на развернутых полевых пунктах.

Силами ремонтно-восстановительного батальона из состава отдельной бригады МТО Западного военного округа (ЗВО) будет обеспечена поставка (в случае необходимости) запасных частей и модулей, военно-технического имущества для боевых машин, танков и грузовых автомобилей.

Перед началом активной фазы учения личный состав подразделения МТО проведет практические тренировки по ремонту вооружения и военной техники в полевых условиях с привлечением до 20 образцов ремонтно-эвакуационной техники и восстановительной техники (КЭТ-Л, БТС-4, БЗЭМ-К, ТРМ), в том числе с использованием нового ремонтного комплекса МТО-УБ-2 на базе автомобиля «Урал».

Мобильные мастерские, входящие в состав полевых пунктов по ремонту и восстановлению техники, оснащены краново-манипуляторными установками БАКМ 1040 БК с максимальной грузоподъемностью 4,95 тонн и дальностью вылета стрелы 4,8 метров. Машины комплектуются сварочным аппаратом, моечной установкой, малогабаритным заправочным агрегатом.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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