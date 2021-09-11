11.09.2021 (17:23)

Экипажи вертолётов ЗВО применили тактику уничтожения высокомобильного «противника» из засад в ходе ССУ «Запад-2021»

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО применили технику уничтожения бронетехники условного противника из засад в ходе перегруппировки войск на полигоне «Лужский» в Ленинградской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

Новая техника позволяет вертолётам эффективно решить разведывательно-ударные задачи в оперативно-тактической зоне применения совместной группировки войск для поражения высокомобильной техники противника. При использовании такой техники нанесения огневого удара вертолётные пары размещаются на замаскированных площадках в лесных массивах. При прорыве условного противника они взлетают из укрытия и поражают цели из ракетно-пушечного вооружения.

Летчики многоцелевых вертолётов Ми-8, Ми-28Н «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор» осуществляют заходы на объект «противника» из-за естественных укрытий и лесных массивов, экипаж применяет ракетно-пушечное вооружение на удалении от 500 метров до 5 км, в том числе с предельно малых высот. Сразу после поражения цели под прикрытием следом идущих бортов вновь срываются за укрытиями.

В учении задействованы вертолёты армейской авиации, военнослужащие лётного и инженерно-технического состава Западного военного округа.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице