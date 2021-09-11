11.09.2021 (17:16)

Снайперы ЗВО остановили колонну техники противника в ночное время в рамках ССУ «Запад-2021»

Снайперы мотострелкового соединения Западного военного округа (ЗВО) в ночных условиях остановили колонну легкобронированной техники и живую силу условного противника огнем из крупнокалиберных винтовок АСВК и СВД на полигоне «Мулино» в Нижегородской области в рамках совместного стратегического российско-белорусского учения (ССУ) «Запад-2021».

В ходе учения снайперские пары были заброшены в район наблюдения за передвижением колонны условного противника при помощи тепловизоров.

Выстрелами из крупнокалиберных винтовок АСВК стрелки вывели из строя силовые установки машин, остановив движение колонны. Скрытно перемещаясь на местности и удалившись на безопасное расстояние, приданный снайперским парам расчет комплекса разведки управления и связи (КРУС) «Стрелец» навел ствольную артиллерию на подбитую колонну условного противника.

Совместное стратегическое учение (ССУ) вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Учение «Запад-2021» является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

Всего в ССУ «Запад-2021» на территории Российской Федерации и Республики Белоруссии принимает участие до 200 тыс. человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Максимальное количество привлекаемого на учение личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на территории Российской Федерации не превышает 6400 военнослужащих.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г.

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