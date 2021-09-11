11.09.2021 (16:45)
Более 100 жителей Челябинской области изъявили желание служить по контракту в ходе фестиваля «Броня танкограда-2021»
Более 100 посетителей патриотической акции "Броня танкограда-2021", прошедшей на полигоне ЦВО в Челябинской области, изъявили желание заключить контракт на прохождение военной службы в соединениях и частях Вооруженных Сил Российской Федерации.
Южноуральцы прошли мероприятия первичного отбора на военную службу по контракту: социальное, профессиональное и психологическое экспресс-исследование, а также ознакомились с перечнем военно-учетных специальностей и воинских частей, предлагаемых в качестве будущего места службы.
Первичный отбор кандидатов на военную службу прошел на мобильном пункте, развернутом на межвидовом полигоне в Челябинской области.
Всего мобильный пункт отбора на военную службу по контракту в ходе Уральского танкового фестиваля посетило более 700 граждан.