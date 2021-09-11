11.09.2021 (16:30)

Танковый таран на исторической технике показали посетителям акции «Броня Танкограда-2021» в Челябинского области

Уникальный тактический элемент танкового боя – танковый таран показали посетителям Уральского танкового фестиваля «Броня Танкограда-2021», который прошел 11 сентября на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области.

Танковый таран был продемонстрирован в ходе реконструкции одного из событий Великой Отечественной войны - операции «Багратион». Экипаж танка Т-34-85 провел таран артиллерийских позиций. Вступив в бой с тяжелым танком «Тигр», «тридцатьчетверка» совершила его скоростной обход и, разогнавшись, ворвалась в позиционный район немецких противотанковых орудий, гусеницами уничтожая вооружение противника.

Танковый таран — тактический приём танкового боя, применявшийся в годы Великой Отечественной войны советскими танкистами для выведения из строя бронетехники и вооружения противника. В годы войны советские танкисты совершили более 100 таранов вражеской бронетехники, орудий полевой артиллерии и самолетов на аэродромах.

В патриотической акции принимали участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала.

Парад бронетанкового вооружения показали посетителям Уральского танкового фестиваля «Броня Танкограда-2021» который прошёл 11 сентября на 255 межвидовом полигоне Центрального военного округа в Челябинской области.

Движение колонны бронетехники воссоздовало непрерывную картину становления отечественного танкостроения от образцов времен Великой Отечественной войны до современных боевых машин, стоящих на вооружении подразделений ЦВО. В параде принимали участие знаменитые «тридцатьчетверки», тяжелые такни ИС и КВ, а также противотанковые самоходные орудия ИСУ-152 «Зверобой, наводившие ужас на танковые дивизии Вермахта. Современные боевые машины российской армии на параде были представлены бронетранспортерами БТР-80, БТР-82АМ, танками Т-72Б3М.

Также в торжественном прохождении принимали участие первые советские серийные разведывательно-дозорные автомобили БА-64, знаменитые фронтовые «полуторки» ГАЗ-АА и ставшие в годы Великой Отечественной войны артиллерийскими тягачами трактора С-65 «Сталинец».

В патриотической акции принимали участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала.

Уральский танковый фестиваль "Броня танкограда" впервые прошел на полигоне ЦВО в Челябинской области. В патриотической акции приняли участие военнослужащие гвардейской танковой дивизии ЦВО, предприятия оборонно-промышленного комплекса, представители фонда патриотического воспитания «Совет шефов воинских частей» и военно-патриотические объединения Южного Урала. Посетителям акции были продемонстрированы статические площадки показа современной и исторической автобронетанковой техники, фигурное пилотирование боевых танков Т-72Б3, а также реконструкции отдельных эпизодов Великой Отечественной войны и вооруженных конфликтов 20 века.

В завершение мероприятия для посетителей был организован парад разновременной автобронетанковой техники.

В ходе статического и динамического показа было задействовано более 30 современных боевых машин, стоящих на вооружении уральской танковой дивизии ЦВО и более 20 исторических танков и автомобилей.

Всего военно-патриотическую акцию Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», посвящённую столетнему юбилею отечественного танкостроения посетило около 5 тыс. жителей Челябинской области.

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