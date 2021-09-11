11.09.2021 (16:40)

Специалисты РЭБ ЗВО дистанционно вывели из строя «стаю» ударных дронов условного противника на ССУ «Запад-2021» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области

Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы Западного военного округа дистанционно посадили около 20 ударных дронов условного противника в ходе совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021» на полигоне «Мулино» в Нижегородской области.

По замыслу учения условный противник спланировал нанести удар с воздуха по объектам военной инфраструктуры с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов.

В ходе выполнение задач по обеспечению защиты своих войск при наведении высокоточного управляемого ракетного оружия, постановки радиопомех и снижения эффективности ведения разведки условного противника были отработаны вопросы сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки.

Личный состав радиолокационных подразделений ЗВО обнаружил летящие на минимальных и средних высотах цели и передал данные по ним на комплексы РЭБ «Борисоглебск-1» и «Житель». В свою очередь специалисты радиоэлектронной борьбы дистанционно вывели БЛА условного противника из рабочего состояния, успешно заглушив каналы управления БЛА, а также каналы связи с GPS спутниками навигации.

Совместное стратегическое учение (ССУ) «Запад-2021» вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств, и является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации в текущем году.

Практические действия войск (сил) проходят в период с 10 по 16 сентября 2021 г. на девяти полигонах, расположенных на территории Российской Федерации, в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах вооруженных сил Республики Беларусь.

В ССУ «Запад-2021» принимает участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в т.ч. свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Из них 12800 человек (в т.ч. до 2500 российских военнослужащих), более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники (в т.ч. около 140 танков, до 110 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов) задействовано в учении на территории Республики Беларусь.

В учении также участвуют около 2 тыс. военнослужащих от государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других дружественных стран.

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